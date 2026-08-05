Thomas Kristensen è un obiettivo dell'Atalanta per la difesa, dopo che Berat Djimsiti ha chiesto di essere ceduto (su di lui c'è l'Al-Diriyah). Va trovata l'intesa con l'Udinese, ma la dirigenza nerazzurra valuta anche il profilo di Todibo

Dopo la richiesta di essere ceduto di Berat Djimsiti, sul quale c'è l'interesse del club saudita dell'Al-Diriyah, l' Atalanta si muove sul mercato dei difensori. Il primo obiettivo è Thomas Kristensen , giocatore che il ds Cristiano Giuntoli voleva già ai tempi della sua avventura alla Juventus. Per il danese va trovata l'intesa con l'Udinese.

Si valuta anche Todibo

Kristensen è l'obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra, che valuta nel mentre anche altri profili. Tra questi quello di Todibo, un altro nome sempre piaciuto al ds Giuntoli quando era alla Juventus. Il difensore francese, però, ha costi di ingaggio molto alti.