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Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Krösche. Ma ci sono due alternative

Calciomercato

Dopo l'allenatore, il Milan punta il nuovo direttore sportivo. C'è la volontà di fare un nuovo tentativo per liberare Markus Krösche dall'Eintracht. Ci sono però due alternative, il giovane ds del Fenerbahce Devin Hozek e la pista interna che porta alla promozione di Jovan Kirovski, ds di Milan Futuro negli ultimi due anni

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Prosegue la ricerca del Milan per il ruolo di direttore sportivo. L'obiettivo è sempre lo stesso, Markus Krösche dell'Eintracht Francoforte. Dovrebbe esserci un nuovo tentativo per sbloccare la situazione con la squadra tedesca, ma non è scontato che vada in porto, anzi. L'Eintracht continua a pretendere un cospicuo indennizzo per privarsi del proprio dirigente, in carica dal 2021. Per questa ragione la società rossonera ha individuato due alternative.

La soluzione esterna o quella interna?

Nella lista di Cardinale c'è anche Devin Özek, 31 anni appena compiuti ma già direttore sportivo del Fenerbahce nell'ultima stagione dopo un'esperienza nell'organigramma del Bayer Leverkusen. Attualmente è libero, mentre è già legato da un contratto col Milan Joran Kirovski. Direttore sportivo dal 2024 di Milan Futuro, la seconda squadra prima iscritta in Serie C e poi retrocessa in Serie D nel 2025, è una figura molto vicina a Zlatan Ibrahimovic. Potrebbe essere promosso, dando così vita a una riorganizzazione interna. 

 

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