Ronaldinho ha deciso di tornare in campo e giocherà... in Serie C! Il fenomeno brasiliano a 46 anni verrà tesserato dal Ravenna di Ignazio Cipriani, per poi essere presentato il prossimo 23 giugno a Miami in un evento in grande stile CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE

Alzi la mano chi si sarebbe mai aspettato di vedere Ronaldinho in Serie C. Probabilmente nessuno, e invece è proprio quello che sta per succedere. A 46 anni, infatti, il fuoriclasse brasiliano firmerà con il Ravenna. L'attaccante verrà regolarmente tesserato, per poi essere presentato il prossimo 23 giugno a Miami in un evento in grande stile. Difficilmente giocherà molto, magari solo qualche minuto, ma si tratta comunque di un colpo di grande spessore mediatico per il progetto di Ignazio Cipriani. Inoltre, il brasiliano investirà nell'ambizioso progetto del club, che ha deciso anche di dedicargli un dettaglio speciale nella nuova maglia. Per la prossima stagione, infatti, ci sarà una R di Ravenna, che si mischierà con R10, il logo di Ronaldinho.

Ronaldinho: "Nuovi colori, stesso sorriso" Nel comunicato ufficiale, Ronaldinho ha detto: "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l'ora di danzare con la palla e scrivere una nuova, bellissima storia con Ignazio Cipriani e la sua famiglia. Il calcio è stato sempre felicità per me e sono felice di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio".