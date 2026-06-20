L'ex ds del Milan a Sportmediaset: "Con Max ci sentiamo ogni due o tre giorni. Qualche errore lo abbiamo sicuramente fatto nel finale di stagione, ma è uno che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo. Leao? Qualità indiscutibili, ma forse il ciclo è chiuso. L'Italia riparta da Mancini". E poi un augurio al Milan…

Allegri, Leao, il Milan e il futuro della nazionale italiana. È durata solo una stagione l'avventura di Tare in rossonero, terminata dopo la mancata qualificazione Champions e l'esonero di Allegri, ora promesso sposo del Napoli: "È un allenatore top — ha detto Tare a Sportmediaset — quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni del club. Certe situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno mantenuto vivo il rapporto. Io e Max? Ci sentiamo ogni due o tre giorni - ha proseguito l'ex ds del Milan -, qualche errore lo abbiamo sicuramente fatto nel finale di stagione, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".