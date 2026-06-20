Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Tare: "Allegri allenatore top, il Napoli fa bene a prenderlo". E su Leao…

a sportmediaset

L'ex ds del Milan a Sportmediaset: "Con Max ci sentiamo ogni due o tre giorni. Qualche errore lo abbiamo sicuramente fatto nel finale di stagione, ma è uno che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo. Leao? Qualità indiscutibili, ma forse il ciclo è chiuso. L'Italia riparta da Mancini". E poi un augurio al Milan…

LE NEWS DI CALCIOMERCATO LIVE

Allegri, Leao, il Milan e il futuro della nazionale italiana. È durata solo una stagione l'avventura di Tare in rossonero, terminata dopo la mancata qualificazione Champions e l'esonero di Allegri, ora promesso sposo del Napoli: "È un allenatore top — ha detto Tare a Sportmediaset quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni del club. Certe situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno mantenuto vivo il rapporto. Io e Max? Ci sentiamo ogni due o tre giorni - ha proseguito l'ex ds del Milan -, qualche errore lo abbiamo sicuramente fatto nel finale di stagione, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".

l'addio

Igli Tare lascia Casa Milan dopo la separazione

Leao e la Nazionale italiana

Dunque Tare augura al Milan "di trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro", mentre su Leao dice: "Quando qualcuno il desiderio di fare nuove esperienze significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità". Infine la Nazionale italiana: "Penso si possa certamente ripartire da Mancini, ha esperienza, è l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro lasciato a metà. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani e dargli continuità".

mercato

Milan-Leao, cosa cambia con Amorim? Le news di calciomercato

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Napoli-Gila, Lucca potrebbe essere la chiave

Calciomercato

Il Napoli ha messo gli occhi su Mario Gila per rinforzare la difesa. Con il giocatore c'è già...

Calciomercato: le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di sabato 20 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Zaniolo-Udinese, nuovo incontro per il contratto

Calciomercato

Dopo il riscatto dal Galatasaray, l'Udinese ha in programma un incontro con Zaniolo per parlare...

Nico Paz, attesi nuovi contatti Como-Real Madrid

Calciomercato

Il Como avrà un nuovo incontro con il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. La...

Ronaldinho in Serie C! Firmerà con il Ravenna

CLAMOROSO

Ronaldinho ha deciso di tornare in campo e giocherà... in Serie C! Il fenomeno brasiliano a 46...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE