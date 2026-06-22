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Maresca al Manchester City: c'è l'accordo. Attesa la firma, sarà lui l'erede di Guardiola

Calciomercato

Enzo Maresca sarà l'erede di Pep Guardiola al Manchester City. I Citizens hanno trovato un accordo verbale con il Chelsea, che per liberare l'allenatore italiano spenderanno 20 milioni di euro. Ora non resta che aspettare la firma sul contratto, che sarà lungo tre anni

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Dopo l'addio di Pep Guardiola, il Manchester City si prepara a ripartire da Enzo Maresca. Il club inglese ha trovato un accordo verbale con il Chelsea per liberare l'allenatore italiano. L'allenatore italiano è entusiasta di iniziare questa nuova sfida, pronto a guidare il City dopo anni di successi con Guardiola.

Maresca al City: tutti i dettagli

Per lasciar partire Maresca, i Citizens pagheranno 20 milioni di euro al Chelsea. A quel punto l'allenatore italiano volerà a Manchester, dove metterà la firma sul suo contratto contratto di 3 anni.

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