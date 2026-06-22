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La Juventus non molla la pista Dibu Martinez: ma la richiesta dell'Aston Villa è alta

Calciomercato

I bianconeri non mollano la pista che porta al Dibu Martinez. Al momento, però, sono troppo alte le richieste dell'Aston Villa di 10 milioni di euro più bonus. Vicario e Meret restano le alternative

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La Juventus non molla la pista Dibu Martinez. I bianconeri stanno mantenendo i contatti con l'entourage dell'argentino, ora impegnato al Mondiale, che rimane tra gli obiettivi per la porta. L'Aston Villa, però, non abbassa la richiesta economica di 10 milioni di euro più bonus per il cartellino del portiere, ritenuta troppo alta dalla Juve. 

Vicario e Meret le possibili alternative

Le alternative al Dibu Martinez, rimangono i due italiani Guglielmo Vicario e Alex Meret. Sul portiere del Tottenham c'è anche il Napoli alla finestra, che prima dovrà capire la propria situazione uscite tra i pali, ma resta da capire la richiesta degli Spurs. Non è quindi da escludere una virata sul portiere friulano, già campione d'Italia con Spalletti al Napoli.

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