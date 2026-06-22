Giovedì 25 giugno il Como incontrerà il Real Madrid per capire la fattibilità di trattenere Nico Paz in Italia ancora per un altro anno. I Blancos vorrebbero vendere l'argentino e mantenere una recompra. Intanto, l'Inter resta alla finestra monitorando gli sviluppi

Giovedì 25 giugno Como e Real Madrid si incontreranno per definire il futuro di Nico Paz . Le parti cercheranno di capire se c'è la possibilità di lasciare il giocatore in Italia a condizioni favorevoli per entrambi. I Blancos preferirebbero vendere l'argentino e mantenersi il diritto di recompra.

E l'Inter resta alla finestra

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi dell'incontro tra Como e Real Madrid, l'Inter resta alla finestra per l'argentino. I nerazzurri, però, dovranno prima finalizzare delle uscite e aspettare di capire se i Blancos riporteranno in Spagna Nico Paz senza cederlo nuovamente al Como.