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Nico Paz, incontro Como-Real Madrid ma l'Inter è alla finestra. Le news di calciomercato

Calciomercato

Giovedì 25 giugno il Como incontrerà il Real Madrid per capire la fattibilità di trattenere Nico Paz in Italia ancora per un altro anno. I Blancos vorrebbero vendere l'argentino e mantenere una recompra. Intanto, l'Inter resta alla finestra monitorando gli sviluppi

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Giovedì 25 giugno Como e Real Madrid si incontreranno per definire il futuro di Nico Paz. Le parti cercheranno di capire se c'è la possibilità di lasciare il giocatore in Italia a condizioni favorevoli per entrambi. I Blancos preferirebbero vendere l'argentino e mantenersi il diritto di recompra. 

E l'Inter resta alla finestra

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi dell'incontro tra Como e Real Madrid, l'Inter resta alla finestra per l'argentino. I nerazzurri, però, dovranno prima finalizzare delle uscite e aspettare di capire se i Blancos riporteranno in Spagna Nico Paz senza cederlo nuovamente al Como. 

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