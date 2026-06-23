Incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta. In caso l'esterno confermi la sua priorità all'Inter, ci sarà un ulteriore incontro con l'Atalanta per trovare l'accordo sulla base di 50 milioni di euro bonus compresi. Attenzione al Chelsea, che è tornato forte su Palestra e potrebbe fare un rilancio economico importante

L'Inter ha formalizzato una proposta contrattuale per Marco Palestra. Nella giornata di martedì 23 gennaio, Marotta e Ausilio hanno incontrato a Milano l'agente del giocatore Lucci, presentandogli un'offerta in linea con il valore dell'operazione (con i nerazzurri che hanno formulato una proposta all'Atalanta da 50 milioni bonus compresi). Ora si attende la risposta definitiva del ragazzo, che ha sempre dato priorità al progetto Inter sottolineando la sua volontà di rimanere in Italia per continuare il suo percorso di crescita. In caso Palestra accetti la proposta, i nerazzurri fisseranno un ultimo incontro con l'Atalanta per concludere l'operazione, senza però effettuare ulteriori rilanci sulla cifra totale (50 milioni bonus compresi) ma - eventualmente - rimodulando la parte legata ai bonus e alla percentuale sulla futura rivendita.