Inter-Palestra, formalizzata l'offerta all'agente. Ma Xabi Alonso lo vorrebbe al ChelseaCalciomercato
Incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta. In caso l'esterno confermi la sua priorità all'Inter, ci sarà un ulteriore incontro con l'Atalanta per trovare l'accordo sulla base di 50 milioni di euro bonus compresi. Attenzione al Chelsea, che è tornato forte su Palestra e potrebbe fare un rilancio economico importante
L'Inter ha formalizzato una proposta contrattuale per Marco Palestra. Nella giornata di martedì 23 gennaio, Marotta e Ausilio hanno incontrato a Milano l'agente del giocatore Lucci, presentandogli un'offerta in linea con il valore dell'operazione (con i nerazzurri che hanno formulato una proposta all'Atalanta da 50 milioni bonus compresi). Ora si attende la risposta definitiva del ragazzo, che ha sempre dato priorità al progetto Inter sottolineando la sua volontà di rimanere in Italia per continuare il suo percorso di crescita. In caso Palestra accetti la proposta, i nerazzurri fisseranno un ultimo incontro con l'Atalanta per concludere l'operazione, senza però effettuare ulteriori rilanci sulla cifra totale (50 milioni bonus compresi) ma - eventualmente - rimodulando la parte legata ai bonus e alla percentuale sulla futura rivendita.
Inter, attenzione all'insidia Chelsea per Palestra
Per l'Inter questa è la proposta migliore possibile per Palestra, che non può essere però simile a quanto potrebbe offrire il Chelsea, interessato al ragazzo. Un pericolo, principalmente economico viste le cifre molto più alte che i Blues offirebbero all'esterno e all'Atalanta, che sarà concreto in base alla volontà del giocatore (che dovrebbe confermare priorità ai nerazzurri per permettere loro di andare a chiudere l'accordo con il club bergamasco). Xabi Alonso lo considera un elemento importante per il nuovo corso e ora l'agente del giocatore parlerà con l'Atalanta per capire cosa fare.