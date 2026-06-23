Non decolla la trattativa per riportare il francese in bianconero. La Juve continua a ritenere i costi dell'operazione troppo alti e al momento è in stand by il tentativo di acquistare Kolo Muani dal Psg, in possesso del cartellino
Al momento è in stand by la trattativa per il ritorno a Torino di Kolo Muani. I costi dell'operazione rimangono sempre troppo alti per la Juventus, che ha in programma di completare diverse operazioni in entrata in questa sessione estiva di calciomercato. L'operazione per l'attaccante francese, quindi, continua a non sbloccarsi con il Psg, proprietario del cartellino.