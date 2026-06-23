Ronaldinho a Ravenna è ufficiale: il video e la nuova maglia: "Che la magia abbia inizio"Calciomercato
Ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. Il 46enne brasiliano ha come obiettivo quello di segnare il suo ultimo gol da professionista. "Nuovi colori, lo stesso sorriso - ha dichiarato -. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!"
Ronaldinho torna ufficialmente in campo a 46 anni e sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. "Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a Ravenna, la storica città dell’Emilia-Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale - si legge nella nota diffusa dal club romagnolo -. Il 23 giugno, questa visione approda a Miami con un annuncio destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, della moda e della cultura: Ronaldinho entrerà a far parte del Ravenna e sarà ufficialmente tesserato come giocatore". In concomitanza con l’annuncio, il Ravenna ha presentato anche la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione che Ronaldinho indosserà quando scenderà in campo.
Ronaldinho: "Che la magia abbia inizio!"
“Nuovi colori, lo stesso sorriso”, ha dichiarato Ronaldinho dopo l'ufficialità del suo tesseramento come giocatore del Ravenna. “Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!”, ha annunciato il brasiliano.
Cipriani: "Ronaldinho era il mio idolo"
Nel comunicato diffuso dal club, ci sono anche le parole del presidente Ignazio Cipriani che ha commentato così l'arrivo di Ronaldinho in Romagna: “Dopo 24 anni trascorsi negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa. Il legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa opportunità una scelta naturale. Portare Ronaldinho al Ravenna rappresenta un momento straordinario per il club. Da ragazzo era il mio idolo e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio. Al di là di ciò che potrà apportare al club, spero che il suo coinvolgimento possa ispirare una nuova generazione di tifosi ad appassionarsi al Ravenna e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro”.