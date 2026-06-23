Ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. Il 46enne brasiliano ha come obiettivo quello di segnare il suo ultimo gol da professionista. "Nuovi colori, lo stesso sorriso - ha dichiarato -. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!" CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Ronaldinho torna ufficialmente in campo a 46 anni e sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. "Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a Ravenna, la storica città dell’Emilia-Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale - si legge nella nota diffusa dal club romagnolo -. Il 23 giugno, questa visione approda a Miami con un annuncio destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, della moda e della cultura: Ronaldinho entrerà a far parte del Ravenna e sarà ufficialmente tesserato come giocatore". In concomitanza con l’annuncio, il Ravenna ha presentato anche la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione che Ronaldinho indosserà quando scenderà in campo.

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Ronaldinho: "Che la magia abbia inizio!" “Nuovi colori, lo stesso sorriso”, ha dichiarato Ronaldinho dopo l'ufficialità del suo tesseramento come giocatore del Ravenna. “Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!”, ha annunciato il brasiliano.