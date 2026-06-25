Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in attacco e la prima scelta è Gonçalo Ramos del Psg. Il giocatore gradisce la destinazione e il club rossonero ha già avviato i primi contatti con la squadra francese

L'attacco del Milan nella stagione 2025/26 ha avuto diversi problemi e per questo il club rossonero vuole potenziare il reparto offensivo. In questo senso, avanza il nome di Gonçalo Ramos , che è la prima scelta e può diventare il nuovo attaccante della squadra di Amorim. Il portoghese ha espresso il suo gradimento per il Milan e il club ha già mosso i primi contatti con il Psg , con cui bisognerà trovare l'accordo.

I numeri di Gonçalo Ramos

Esploso nella stagione 2022/23 con la maglia del Benfica, quando ha segnato 19 gol in 30 presenze in campionato, Gonçalo Ramos al Psg non è riuscito a convincere fino in fondo. Il portoghese è stato pagato 65 milioni di euro e, nonostante le 45 reti e 10 assist in 3 stagioni, non è riuscito a trovare spazio in maniera costante, utilizzato spesso come arma a partita in corso. Nell'ultima stagione il classe 2001 ha collezionato 44 presenze tra tutte le competizioni, con 11 gol e 2 assist, ma ora vorrebbe trovare maggiore spazio e per questo il suo futuro potrebbe essere in Serie A.