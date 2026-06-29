Mercato femminile, Sam Kerr si trasferisce dal Chelsea al Gotham Fccalcio femminile
Il Gotham Fc, club di New York militante nella National Women's Soccer League, ha annunciato il ritorno negli States di Sam Kerr, fuoriclasse australiana che torna in America dopo aver passato le ultime sei stagioni e mezzo al Chelsea
Il calcio femminile americano riabbraccia una delle calciatrici più forti del mondo. Samantha Kerr, attaccante australiana, si è trasferita ufficialmente a parametro zero dal Chelsea al Gotham Fc, club di New York detentore del titolo della National Women's Soccer League, e ha firmato un contratto fino al 2030. La Kerr aveva giocato con gli allora Sky Blues (la squadra si chiama Gotham Fc dal 2020) dal 2015 al 2017, segnando 28 gol in 40 presenze. In Europa, però, Sam Kerr si è distinta con la maglia del Chelsea: in sei stagioni e mezzo, dal 2020 al 2026, l'australiana ha eguagliato il record di gol segnati con la maglia delle Blues (116) che apparteneva a Fran Kirby. Con il Chelsea, l'australiana ha vinto 5 campionati inglesi, tre FA Cup femminili e tre Coppe di Lega, ricevendo anche tre nomination al Pallone d'Oro, senza vincere mai (il miglior piazzamento fu il secondo posto nel 2023). Kerr torna in America da detentrice del record di gol segnati nella regular season della National Women's Soccer League.
"Tornare qui in questo momento è davvero speciale
Kerr ha dichiarato, ai canali ufficiali del club: “Sono entusiasta di tornare al Gotham Fc e in questa città. Questo club ha rappresentato una parte importante del mio percorso; tornarci in questo momento, con tutto ciò che il Gotham ha costruito, è davvero speciale. L’ambizione qui è chiara e non vedo l’ora di aiutare la squadra a competere per i trofei e a scrivere nuove pagine di storia”.