Il calcio femminile americano riabbraccia una delle calciatrici più forti del mondo. Samantha Kerr, attaccante australiana, si è trasferita ufficialmente a parametro zero dal Chelsea al Gotham Fc, club di New York detentore del titolo della National Women's Soccer League, e ha firmato un contratto fino al 2030. La Kerr aveva giocato con gli allora Sky Blues (la squadra si chiama Gotham Fc dal 2020) dal 2015 al 2017, segnando 28 gol in 40 presenze. In Europa, però, Sam Kerr si è distinta con la maglia del Chelsea: in sei stagioni e mezzo, dal 2020 al 2026, l'australiana ha eguagliato il record di gol segnati con la maglia delle Blues (116) che apparteneva a Fran Kirby. Con il Chelsea, l'australiana ha vinto 5 campionati inglesi, tre FA Cup femminili e tre Coppe di Lega, ricevendo anche tre nomination al Pallone d'Oro, senza vincere mai (il miglior piazzamento fu il secondo posto nel 2023). Kerr torna in America da detentrice del record di gol segnati nella regular season della National Women's Soccer League.