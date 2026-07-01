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Klopp, trattative in corso per sostituire Nagelsmann sulla panchina della Germania

Calciomercato

Dopo l'eliminazione dai Mondiali contro il Paraguay, il futuro di Julian Nagelsmann sulla panchina della Germania è sempre più incerto. Secondo quanto raccolto da Sky Sport De, la Federcalcio tedesca sta valutando una possibile separazione. Per l'eventuale successione, il primo nome è quello di Jürgen Klopp: sarebbero già stati avviati i primi colloqui

NAGELSMANN: "NON SONO UNO CHE SCAPPA"

Il futuro di Julian Nagelsmann alla guida della Germania è sempre più in bilico. Dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay, la posizione del commissario tecnico si è indebolita nonostante, subito dopo la sconfitta, avesse ribadito la volontà di proseguire il proprio lavoro sulla panchina della Nazionale e rispettare il contratto fino agli Europei 2028. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, però, lo scenario sarebbe cambiato nelle ultime ore. All'interno della Federazione tedesca sarebbero infatti in corso colloqui per valutare una possibile separazione con l'allenatore 38enne, anche se una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa.

Klopp il primo nome per sostituirlo

Sempre secondo Sky Sport De, il nome in pole per raccogliere l'eredità di Nagelsmann sarebbe quello di Jürgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool rappresenterebbe la prima scelta della Germania e tra le parti sarebbero già stati avviati i primi contatti per verificare la possibilità di un accordo: la trattativa sarebbe già in corso. Al momento non c'è ancora una decisione ufficiale, ma l'idea - secondo i colleghi tedeschi - è quella di un cambio alla guida tecnica dopo la delusione del Mondiale.

mondiali

La lunga crisi della Germania ci ricorda qualcosa

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