Dopo l'eliminazione dai Mondiali contro il Paraguay, il futuro di Julian Nagelsmann sulla panchina della Germania è sempre più incerto. Secondo quanto raccolto da Sky Sport De, la Federcalcio tedesca sta valutando una possibile separazione. Per l'eventuale successione, il primo nome è quello di Jürgen Klopp: sarebbero già stati avviati i primi colloqui

Il futuro di Julian Nagelsmann alla guida della Germania è sempre più in bilico. Dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay, la posizione del commissario tecnico si è indebolita nonostante, subito dopo la sconfitta, avesse ribadito la volontà di proseguire il proprio lavoro sulla panchina della Nazionale e rispettare il contratto fino agli Europei 2028. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, però, lo scenario sarebbe cambiato nelle ultime ore. All'interno della Federazione tedesca sarebbero infatti in corso colloqui per valutare una possibile separazione con l'allenatore 38enne, anche se una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa.