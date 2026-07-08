I bianconeri vogliono formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Kolo Muani, con la Juve che ha avuto nuovi contatti con il Psg e sta preparando un'offerta migliorata aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni
La Juventus vuole portare due nuovi attaccanti a Torino in vista della prossima stagione, con caratteristiche differenti. Il primo nome è quello di Kolo Muani, per il quale nella giornata di mercoledì 8 luglio ci sono stati nuovi contatti con il Psg. I bianconeri stanno preparando un'offerta migliorata per il francese, aumentando un po' la base di parte fissa per avvicinarsi alla richiesta dei parigini.
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Sorloth e Pellegrino gli altri profili valutati
Complementariamente, la Juventus sta valutando anche altri profili di attaccanti per rinforzare il reparto con caratteristiche più da prima punta di peso. Sorloth resta il primo nome (l'Atletico Madrid lo valuta 40 milioni), ma i bianconeri pensano anche a Pellegrino. Il Parma per l'argentino chiede 30 milioni di euro.