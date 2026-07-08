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Torino, Cairo: "Disposto alla cessione ma non ci sono offerte"

Calciomercato

"Ci sono soggetti che guardano, ma non ho ricevuto offerte per il Torino", queste le parole del presidente granata Urbano Cairo nel corso della presentazione dei palinsesti La7. "Mi piacerebbe un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso"

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Da ormai diverso tempo si parla di una possibile cessione del Torino, ma non ci sono state trattative ufficiali. Intervenuto nel corso della presentazione dei palinsesti La7, il presidente granata Urbano Cairo è tornato sull'argomento, spiegando: "Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. È un nulla di fatto. L'offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società. Spero che ci sia qualcuno che si candidi. Mi piacerebbe un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Lo cederei anche ad altri, ma ad oggi non ho ricevuto offerte vincolanti. Dopo 21 anni è giusto cosi"

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