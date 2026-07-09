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Milan, Gila saluta i tifosi della Lazio: "Partirò in questi giorni". VIDEO

Calciomercato

Destinato al Milan nel trasferimento da 30 milioni di euro bonus compresi (e un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione), il difensore spagnolo ha salutato la Lazio che si è radunata a Formello. All'esterno del centro sportivo il giocatore si è intrattenuto coi tifosi presenti: "Non parto oggi ma in questi giorni. È stato tutto molto bello qui, sono contento degli anni vissuti insieme"

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Ai saluti con la Lazio prima di iniziare l'avventura col Milan. Già destinato ai rossoneri che raggiungerà nelle prossime ore, Mario Gila ha fatto tappa a Formello per il raduno dei biancocelesti e si è intrattenuto coi tifosi della Lazio all'esterno del centro sportivo: "Se parto oggi? No, ma in questi giorni - ha risposto il difensore spagnolo -. Della Lazio mi porto dietro tutto: i tifosi, i compagni e la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui”. Autografi e selfie per l'ultimo abbraccio di Gila alla Lazio, lui che sarà un nuovo giocatore della squadra di Amorim.

Le cifre

Iniziato lo scorso 2 luglio, il blitz del Milan ha permesso di trovare l'accordo col giocatore in 48 ore superando la concorrenza del Napoli. Raggiunta anche l'intesa con la Lazio per il giocatore che era in scadenza nel 2027: operazione da 30 milioni di euro bonus compresi, con il Real Madrid che avrà il 50% della rivendita (15 milioni). Gila firmerà un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione.

Approfondimento

Milan-Gila, è fatta: trovata l'intesa con la Lazio

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