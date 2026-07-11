Fiorentina scatenata: in arrivo anche Alex Jimenez

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Fiorentina-Jimenez, il giocatore è già in città: arriva in prestito oneroso

Calciomercato

La Fiorentina si prepara ad accogliere Alex Jimenez. L'ex Milan è già in città per le visite mediche: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro con il Bournemouth che mantiene il 30% sulla futura rivendita

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Fiorentina scatenata sul mercato: in arrivo anche Alex Jimenez. I viola stanno per definire con il Bournemouth per il trasferimento del terzino che è già in città per svolgere l'iter delle visite mediche al Viola Park. Si tratta del quarto colpo dopo Viery, Dragusin e Atta.

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Le cifre del trasferimento

Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Tuttavia, non è presente alcuna condizione che possa far scattare l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. Il Bournemoth, infine, mantiene il 30% sulla futura rivendita.

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