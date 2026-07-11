Fiorentina scatenata: in arrivo anche Alex Jimenez

La Fiorentina si prepara ad accogliere Alex Jimenez. L'ex Milan è già in città per le visite mediche: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro con il Bournemouth che mantiene il 30% sulla futura rivendita

Fiorentina scatenata sul mercato: in arrivo anche Alex Jimenez. I viola stanno per definire con il Bournemouth per il trasferimento del terzino che è già in città per svolgere l'iter delle visite mediche al Viola Park. Si tratta del quarto colpo dopo Viery, Dragusin e Atta.