L'Atalanta ha l'ok di massima di Alajbegovic, convinto dal progetto nerazzurro dopo che il papà è stato a Bergamo la scorsa settimana. Ora si lavora per trovare l'intesa economica tra i club, con il Bayer Leverkusen che chiede 30 milioni di euro

Passi in avanti dell'Atalanta per Alajbegovic. Tra giovedì 9 e venerdì 10 il papà del classe 2007 è stato a Bergamo per parlare con la società nerazzurra. Il giocatore ha dato l'ok di massima, convinto dal progetto, e ora si lavorerà con il Bayer Leverkusen per trovare un'intesa economica entro la fine di questa settimana su un prezzo ragionevole provando ad anticipare la numerosa concorrenza in Europa.