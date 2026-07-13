L'Atalanta ha l'ok di massima di Alajbegovic, convinto dal progetto nerazzurro dopo che il papà è stato a Bergamo la scorsa settimana. Ora si lavora per trovare l'intesa economica tra i club, con il Bayer Leverkusen che chiede 30 milioni di euro
Passi in avanti dell'Atalanta per Alajbegovic. Tra giovedì 9 e venerdì 10 il papà del classe 2007 è stato a Bergamo per parlare con la società nerazzurra. Il giocatore ha dato l'ok di massima, convinto dal progetto, e ora si lavorerà con il Bayer Leverkusen per trovare un'intesa economica entro la fine di questa settimana su un prezzo ragionevole provando ad anticipare la numerosa concorrenza in Europa.
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La richiesta del Bayer Leverkusen per Alajbegovic
Contatti continui tra i club per trovare la quadra economica. Il Bayer Leverkusen chiede 30 milioni di euro per lasciar partire il bosniaco, mentre l'Atalanta sta provando a far abbassare la richiesta dei tedeschi. Reduce dal Mondiale con la sua Bosnia, Kerim Alajbegovic è stato protagonista di un gol da record in Bosnia-Qatar, grazie al quale è diventato l'ottavo marcatore più giovane di sempre nella storia superando Yamal.
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