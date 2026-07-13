L'Inter è di nuovo alla ricerca di un esterno destro e piace molto Djed Spence del Tottenham, così come Nahuel Molina, con cui non ci sono stati contatti. Guela Doué e Julian Ryerson, invece, hanno costi eccessivi. Valutati anche Givairo Read e Vanderson. In difesa Chalobah costa troppo, mentre Pavard potrebbe restare. A centrocampo, contatti sempre vivi per Curtis Jones

Dopo il no del Coni all'idoneità sportiva per Khalaili, l'Inter si è rimessa a cercare un nuovo esterno destro. Piace molto Djed Spence del Tottenham e protagonista ai Mondiali con l'Inghilterra, che però ha costi alti. In giornata sono stati proposti al club nerazzurro circa 20 esterni di centrocampo, tra cui Givairo Read del Feyenoord e Vanderson del Monaco. L'ex Udinese Nahuel Molina piace molto, ma non ci sono stati ancora contatti, mentre Guela Doué dello Strasburgo e Julian Ryerson del Borussia Dortmund per il momento non sono obiettivi visti i costi altissimi. Ora l'Inter valuterà con grande attenzione come muoversi, cercando il nome migliore per potenziare la rosa di Chivu.