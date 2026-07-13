La Juventus lancia un ultimatum al Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani e chiude all'ipotesi Davide Frattesi . Parola del nuovo ad Giovanni Carnevali , intervenuto alla puntata del 13 luglio di 'Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Rai GrParlamento. " Il costo dei calciatori cresce sempre di più , con cifre quasi improponibili mentre i ricavi dei club di Serie A non riescono a tenere il passo di campionati come la Premier League. Bisogna ridurre i costi e avere un equilibrio economico difficile da ottenere. Inutile nasconderlo, basta vedere nel nostro campionato che il mercato è ancora fermo. Kolo Muani ? Ci sono richieste troppo elevate , o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore", ha spiegato l'ex Sassuolo. " La richiesta è superiore ai 45 milioni , oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti. Frattesi ? È un ragazzo straordinario che farebbe comodo a tutti i grandi club ma non abbiamo la necessità di un giocatore come lui ".

"Alla Juventus non puoi dire di no"

A un mese dall'arrivo a Torino, Carnevali è tornato poi a parlare delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere i bianconeri: "Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no a una società così. Appena ho avuto questa proposta ho subito accettato, anche se lasciare una società come il Sassuolo non era facile perché con la proprietà c'è un legame speciale. Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tante cose da fare e ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante. In questi giorni ho cercato di capire come funziona questa società che ha tante risorse, tante persone, dando priorità all'area sportiva".