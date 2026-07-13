Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Juventus, Carnevali: "Richieste troppo elevate per Kolo Muani"

Calciomercato
©Getty

L'ad bianconero ha parlato dell'attaccante francese a Rai GrParlamento: "O troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. Frattesi? Non abbiamo la necessità di uno come lui"

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

La Juventus lancia un ultimatum al Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani e chiude all'ipotesi Davide Frattesi. Parola del nuovo ad Giovanni Carnevali, intervenuto alla puntata del 13 luglio di 'Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Rai GrParlamento. "Il costo dei calciatori cresce sempre di più, con cifre quasi improponibili mentre i ricavi dei club di Serie A non riescono a tenere il passo di campionati come la Premier League. Bisogna ridurre i costi e avere un equilibrio economico difficile da ottenere. Inutile nasconderlo, basta vedere nel nostro campionato che il mercato è ancora fermo. Kolo Muani? Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore", ha spiegato l'ex Sassuolo. "La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti. Frattesi? È un ragazzo straordinario che farebbe comodo a tutti i grandi club ma non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".

"Alla Juventus non puoi dire di no"

A un mese dall'arrivo a Torino, Carnevali è tornato poi a parlare delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere i bianconeri: "Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no a una società così. Appena ho avuto questa proposta ho subito accettato, anche se lasciare una società come il Sassuolo non era facile perché con la proprietà c'è un legame speciale. Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tante cose da fare e ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante. In questi giorni ho cercato di capire come funziona questa società che ha tante risorse, tante persone, dando priorità all'area sportiva".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Carnevali: "Kolo Muani? Richieste troppo alte"

Calciomercato

L'ad bianconero ha parlato dell'attaccante francese a Rai GrParlamento: "O troviamo un accordo...

Inter, Khalaili non ha ottenuto l'idoneità

inter

Anan Khalaili non sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro...

Dybala-Roma, ufficiale il rinnovo fino al 2027

Calciomercato

Paulo Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma. La Joya ha prolungato il suo contratto con il...

Gasperini: "Da oggi inizia il nostro mercato"

roma

Nel primo giorno di raduno della Roma, Gian Piero Gasperini indica a Rai Radio 1 la strada per le...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 13 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE