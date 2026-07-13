Paulo Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma. La Joya ha prolungato il suo contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2027 e guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Alla Roma dal 2022, per Dybala sarà la quinta stagione in maglia giallorossa. "La storia continua", ha comunicato il club sui social CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Paulo Dybala ha rinnovato il suo contratto con la Roma. Dopo l'accordo tra le parti è arrivata la firma. Contratto di un anno, fino al 30 giugno 2027: guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Dybala è arrivato alla Roma nell'estate del 2022 e la prossima sarà la sua quinta stagione con la maglia giallorossa.

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Il comunicato della Roma "L'AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!"