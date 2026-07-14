La Roma prosegue i contatti per Crysencio Summerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il confronto è stato interlocutorio e le parti si sono date appuntamento ai prossimi giorni per fare il punto sulla situazione.

Da convincere il West Ham

Summerville è dunque un obiettivo concreto della Roma per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa dovrà ora passare attraverso il West Ham. Ora gli agenti verificare la disponibilità del club inglese ad aprire alla cessione. Al momento la richiesta è alta, si lavora per abbassarla.