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Galatasaray, il saluto a Icardi: "Sei una leggenda di questo club, lo resterai per sempre"

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Il Galatasaray ha salutato con un emozionante messaggio sui social Mauro Icardi, che lascia il club a parametro zero dopo quattro stagioni in giallorosso: "Il fatto che non indossi più la maglia del Gala non cambierà mai il posto che occupi nei nostri cuori. Sei ormai una leggenda indimenticabile di questo club e lo resterai per sempre. Un amore così non si dimentica mai"

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Il Galatasaray saluta Mauro Icardi. Il contratto dell'attaccante classe 1993 è scaduto lo scorso 30 giugno e il calciatore ha lasciato il club giallorosso a parametro zero dopo quattro stagioni. Il Gala ha voluto rendere omaggio all'argentino con un emozionante saluto sui social: un video accompagnato da una lettera d'addio che racconta ciò che Icardi ha rappresentato per il club e per i suoi tifosi.

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Il saluto del Galatasaray a Icardi

"Caro Mauro,

Oggi non parliamo di un addio, ma di eredità. Il fatto che non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà mai il posto che occupi nei nostri cuori. Perché hai conquistato l'affetto di ogni tifoso del Galatasaray, dai più piccoli ai più grandi. Al di là dei gol che hai segnato, dei titoli di capocannoniere, dei record che hai battuto e dei trofei che hai sollevato, hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai trasmessa a milioni di persone. Non sei soltanto un giocatore che ha scritto il proprio nome a lettere d'oro nella storia del club: sei ormai una leggenda indimenticabile del Galatasaray e lo resterai per sempre. Caro capitano, hai fatto innamorare un'intera generazione del Galatasaray. Se oggi tanti bambini dicono con orgoglio: "Sono tifoso del Galatasaray", è anche grazie a te. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno...

Un amore così non si dimentica mai".

I numeri di Icardi in Turchia

Icardi si è trasferito in Turchia nel settembre 2022, arrivando al Galatasaray dal Paris Saint-Germain. Nelle quattro stagioni trascorse a Istanbul ha collezionato 134 presenze, realizzando 77 gol e 25 assist. La sua esperienza in giallorosso si chiude con la conquista di quattro campionati turchi, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. Nella stagione 2023/24 si è inoltre laureato capocannoniere della Super Lig.

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