Juventus-Pellegrino, incontro con il Parma. Pronta nuova offerta per Kolo Muani

I bianconeri hanno pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani: la parte fissa resterà intorno ai 35 milioni ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve, però, vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa

La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni di euro, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita. Con questa proposta, che potrebbe avvicinarsi alle richieste del club francese, i bianconeri confidano di ottenere il via libera. Ma non è finita qui, perché la Juventus vuole acquistare due attaccanti e nelle ultime ore ha incontrato il Parma per Mateo Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il giocatore per chiudere l'operazione subito dopo quella di Kolo Muani, sulla base di un prestito molto oneroso con diritto di riscatto che può diventare in obbligo in caso di Europa.