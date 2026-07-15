Juventus-Pellegrino, incontro con il Parma. Pronta nuova offerta per Kolo Muani

I bianconeri hanno pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani: la parte fissa resterà intorno ai 35 milioni ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve, però, vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa
La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni di euro, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita. Con questa proposta, che potrebbe avvicinarsi alle richieste del club francese, i bianconeri confidano di ottenere il via libera. Ma non è finita qui, perché la Juventus vuole acquistare due attaccanti e nelle ultime ore ha incontrato il Parma per Mateo Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il giocatore per chiudere l'operazione subito dopo quella di Kolo Muani, sulla base di un prestito molto oneroso con diritto di riscatto che può diventare in obbligo in caso di Europa.
I numeri di Pellegrino in Italia
Il Parma ha portato Mateo Pellegrino in Italia durante la sessione invernale di mercato del 2025, acquistandolo dagli argentini del Velez. La punta centrale classe 2001, ha segnato 3 gol nei suoi primi sei mesi in Serie A. È però nella stagione successiva che si è messo in mostra, realizzando 12 reti in 39 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.