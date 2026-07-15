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Roma, si attende una risposta da Summerville: pronta offerta da 45 milioni al West Ham

Calciomercato

Accelerata della Roma per Crysencio Summerville. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese, però, resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa.

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La Roma fa sul serio per Crysencio Summerville e attende una risposta del giocatore. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha accelerato sensibilmente, presentando un'offerta importante a Summerville e ai suoi agenti, soddisfacendo le richieste economiche. Ora la palla passa al giocatore, che nelle prossime ore farà le sue valutazioni definitive.

Sul giocatore anche l'Aston Villa

In caso di risposta positiva del giocatore, la Roma è pronta a formulare un'offerta da circa 45 milioni di euro per trovare l'intesa anche con il West Ham. Per il classe 2001 però c'è una forte concorrenza dalla Premier League. In particolare, l'Aston Villa continua a seguire con attenzione la situazione e rappresenta una delle principali contendenti della Roma. Summerville potrebbe decidere già nelle prossime ore quando giovedì 16 luglio rientrerà da Miami e farà un punto con i suoi agenti per pianificare il suo futuro.

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