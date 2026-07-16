Il Sassuolo vuole Daniel Maldini . I neroverdi hanno individuato nel figlio del nuovo direttore tecnico della Figc il riforzo ideale per il reparto offensivo. Prima di chiudere però, servirà il via libera dell'Atalanta , che arriverà dopo che i nerazzurri troveranno l'intesa definitiva con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic .

Atalanta-Alajbegovic, il punto sulla trattativa

L'Atalanta vuole Alajbegovic. Il padre/agente del classe 2007 è stato a Bergamo la scorsa settimana per parlare con la dirigenza nerazzurra, grazie anche all'ottimo rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (che voleva portare il talento bosniaco già alla Juventus Next Gen). Il giocatore ha già detto sì all'Atalanta, che ora è a colloquio con il Bayer Leverkusen per abbassare la richiesta dei tedeschi di 30 milioni di euro per il cartellino di Alajbegovic.