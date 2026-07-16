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Chalobah, Como pronto a chiudere: incontro per trovare gli ultimi accordi

Calciomercato

Il Como si prepara a chiudere per Trevoh Calobah, difensore centrale inglese del Chelsea. È previsto un incontro tra il club italiano e quello inglese per trovare gli ultimi accordi

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Il Como è alla ricerca di rinforzi in difesa e per questo nel corso delle ultime settimane ha sondato diversi nomi. Ora, però, la squadra di Fabregas è pronta a chiudere per Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea. Dopo due offerte rifiutate, l'ultima da 30 milioni più 5 di bonus, è previsto un nuovo incontro tra i due club per trovare gli ultimi accordi. Il classe 1999 era stato seguito anche dall'Inter, che però ha valutato troppo onerose le richieste dei Blues.

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