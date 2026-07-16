Il Como è alla ricerca di rinforzi in difesa e per questo nel corso delle ultime settimane ha sondato diversi nomi. Ora, però, la squadra di Fabregas è pronta a chiudere per Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea. Dopo due offerte rifiutate, l'ultima da 30 milioni più 5 di bonus, è previsto un nuovo incontro tra i due club per trovare gli ultimi accordi. Il classe 1999 era stato seguito anche dall'Inter, che però ha valutato troppo onerose le richieste dei Blues.