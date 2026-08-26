Ziolkowski è un obiettivo del Monza: il difensore ha aperto al possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto. In caso di uscita del polacco, come riporta Sky Uk, la Roma ha individuato un possibile sostituto in Morato, centrale brasiliano, 25enne di proprietà del Nottingham Forest. I giallorossi sono interessati ad un'operazione in prestito
Continuano i movimenti in difesa per la Roma. Con la possibile cessione di Ziolkowski al Monza, i giallorossi vogliono chiudere per l'arrivo di un altro giocatore nel reparto arretrato. Tra i nomi valutati dalla società c'è quello di Morato del Nottingham Forest. Secondo quanto raccolto in collaborazione con Sky Uk, l'operazione per il brasiliano classe 2001 si potrebbe fare in prestito. La volontà della Roma è quella di trovare prima un sostituto per poi dare l'ok a Ziolkowski.
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Ziolkowski apre al Monza
In attesa di capire se Morato sarà un nuovo rinforzo della Roma, i giallorossi stanno trattando con il Monza per Ziolkowski. L'operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e il giocatore polacco ha già aperto alla destinazione. Ora si attende solo il via libera dei giallorossi.