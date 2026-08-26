Roma, idea Morato se Ziolkowski va al Monza

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Roma, idea Morato del Nottingham Forest se Ziolkowski va al Monza

Calciomercato

La Roma valuta un nuovo innesto in difesa se dovesse partire Ziolkowski: il Monza ha messo nel mirino il difensore polacco che ha già dato il via libera al trasferimento. Si attende l'ok dei giallorossi che hanno individuato in Morato del Nottingham Forest il sostituto. Entrambe le operazioni dovrebbero essere fatte in prestito

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Continuano i movimenti in difesa per la Roma. Con la possibile cessione di Ziolkowski al Monza, i giallorossi vogliono chiudere per l'arrivo di un altro giocatore nel reparto arretrato. Tra i nomi valutati dalla società c'è quello di Morato del Nottingham Forest. Secondo quanto raccolto in collaborazione con Sky Uk, l'operazione per il brasiliano classe 2001 si potrebbe fare in prestito. La volontà della Roma è quella di trovare prima un sostituto per poi dare l'ok a Ziolkowski.

Monza, Ziolkowski apre. E intanto è fatta per Ngonge

Proseguono i contatti per il classe 2005 che ha aperto alla destinazione Monza dopo una sola stagione alla Roma. Nel frattempo il club brianzolo ha chiuso per Cyril Ngonge dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di giovedì 27 agosto atteso lo scambio dei documenti.

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