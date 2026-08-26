Roma, idea Morato se Ziolkowski va al Monza

La Roma valuta un nuovo innesto in difesa se dovesse partire Ziolkowski: il Monza ha messo nel mirino il difensore polacco che ha già dato il via libera al trasferimento. Si attende l'ok dei giallorossi che hanno individuato in Morato del Nottingham Forest il sostituto. Entrambe le operazioni dovrebbero essere fatte in prestito

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS