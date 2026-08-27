Il Bologna non ha ancora aperto al trasferimento di Jonathan Rowe all'Atalanta. Nonostante i nerazzurri, spingano per portare l'esterno inglese a Bergamo, i rossoblù continuano ad attendere e respingere le offerte che arrivano sul tavolo

Il Bologna non apre ancora alla possibilità di cedere Jonathan Rowe all'Atalanta. Nonostante l'offerta dei nerazzurri da 35 milioni più bonus, i rossoblù continuano a rimanere fermi sulla propria posizione respingendo le proposte. La filosofia del club è quella di non vendere altri giocatori top dopo i due che sono già andati questa estate (Castro alla Roma e Lucumì alla Juventus). La trattativa potrebbe sbloccarsi grazie all'arrivo in rossoblù di Albert Gudmundsson, trequartista sondato nelle ultime ore dalla dirigenza del Bologna visto che la titolarità alla Fiorentina non è più certa con gli arrivi di Atta e Mastantuono. Il Bologna valuterà la cessione di Rowe solo davanti a un'offerta alta e non prima di aver trovato il giusto sostituto.