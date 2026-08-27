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Dibu Martinez, intesa Chelsea-Aston Villa per 7,5 milioni: le news di calciomercato

Calciomercato

Dopo settimane di trattativa con la Juventus, l'Aston Villa ha trovato l'intesa con il Chelsea sulla base di 7,5 milioni di euro per il trasferimento del Dibu Martinez. Il portiere firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo

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Il Dibu Martinez cambierà squadra, ma resterà in Premier League. L'Aston Villa ha trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento del portiere argentino dopo l'acquisto di Suzuki. Il Dibu diventerà dunque un nuovo giocatore dei Blues. Operazione da 7,5 milioni di sterline, con il portiere che firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo.

I numeri del Dibu

Cercato a lungo dalla Juventus, che ha poi preso Vicario, il Dibu Martinez rimarrà quindi nel campionato inglese. In Premier per lui 228 presenze totali tra Arsenal e Aston Villa, 280 gol subiti e 67 clean sheet.

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