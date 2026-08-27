Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Fiorentina, prima offerta per Zirkzee al Manchester United: i dettagli

Calciomercato

La Fiorentina avanza per Joshua Zirkzee. Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United per riportare l'attaccante olandese in Italia. Non è ancora arriva la risposta degli inglesi

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Fiorentina sta avanzando per Joshua Zirkzee. Con la cessione ormai prossima di Moise Kean al Como - con i club che stanno discutendo sui bonus dell'operazione ma la trattativa è ormai ai dettagli finali - sembra essere l'olandese il suo sostituto. L'attaccante ha dato l'ok al trasferimento e la società viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Si attende ora la risposta degli inglesi. 

Leggi anche

Kean-Como, trattativa ai dettagli finali

Si lavora con il Torino per Njie e Mandragora

Parallelamente, la Fiorentina sta portando avanti i contatti con il Torino per Alieu Njie. Per facilitare l'operazione, i viola hanno proposto di inserire Rolando Mandragora come contropartita tecnica (sarebbe un ritorno in granata dopo quattro stagioni). 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Da Woltemade a Gabriel Jesus e Guiu: le ultime

napoli

Il Napoli continua a lavorare per rinforare il reparto offensivo in questi ultimi giorni di...

Rowe, il Bologna non ha aperto al trasferimento

Calciomercato

Il Bologna non ha ancora aperto al trasferimento di Jonathan Rowe all'Atalanta. Nonostante i...

La Roma rinuncia a Oosterwolde e valuta Kehrer

Calciomercato

Oosterwolde non sarà un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore sta facendo ritorno in Turchia....

Como, Morata al Leganes: è fatta. I dettagli

Calciomercato

Alvaro Morata è pronto a volare in Spagna per iniziare la sua avventura al Leganes. I due club...

Milan, Leao non ha ancora deciso tra Villa e Gala

Calciomercato

Si sta per delineare il futuro di Rafael Leao: contatti in giornata sia con il Galatasaray (che...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE