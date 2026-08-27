La Fiorentina avanza per Joshua Zirkzee. Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United per riportare l'attaccante olandese in Italia. Non è ancora arriva la risposta degli inglesi

La Fiorentina sta avanzando per Joshua Zirkzee. Con la cessione ormai prossima di Moise Kean al Como - con i club che stanno discutendo sui bonus dell'operazione ma la trattativa è ormai ai dettagli finali - sembra essere l'olandese il suo sostituto. L'attaccante ha dato l'ok al trasferimento e la società viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Si attende ora la risposta degli inglesi.