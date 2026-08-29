Kessie ha deciso: non andrà alla Juventus

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Juventus, Kessie ha detto no al club bianconero: le news di calciomercato

Calciomercato

Il centrocampista ivoriano ha comunicato nelle scorse ore alla Juventus che non ci sono le condizioni necessarie per raggiungere un accordo. Il matrimonio tra Kessie e la Juventus dunque non si farà. Resta da capire il futuro del centrocampista, che è attualmente svincolato

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Franck Kessie non andrà alla Juventus. Il centrocampista ha comunicato nella notte che non ci sono le condizioni necessarie per raggiungere un accordo con il club bianconero. Rimane quindi da capire quale sarà il suo futuro, con Kessie che è attualmente svincolato.

I numeri di Kessie in Serie A

Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato, con le maglie di Milan e Atalanta. Con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016/2017. Nell'estate successiva il passaggio in rossonero dove ha giocato per cinque stagioni collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A.

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