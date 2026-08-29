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Leao in partenza per la Turchia: "Al Milan mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi"

CALCIOMERCATO

Rafael Leao è pronto a iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è partito poco fa da Linate in direzione Turchia per svolgere nelle prossime ore le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Galatasaray. "Volevo ringraziare tutti i tifosi, mi sarebbe piaciuto salutarli per l'ultima volta sul campo di San Siro ma non è stato possibile. A Milano mi sono sempre sentito a casa", ha detto Leao prima di partire

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