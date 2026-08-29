Chi è Omari Hutchinson

Classe 2003, nazionale inglese di origini giamaicane, Hutchinson è cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal prima di passare al Chelsea. Con i Blues ha esordito in Premier League nella stagione 2022/23, poi l'anno successivo è andato in prestito all'Ipswich, dove si è messo in evidenza. Nell'estate successiva è stato acquistato dal Nottingham Forest per 40 milioni. Mancino, rapido e bravo nell'uno contro uno, può giocare in più posizioni sulla trequarti e su entrambe le fasce offensive.