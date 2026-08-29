Milan-Hutchinson, contatti positivi col Nottingham Forest: la formula e le ultime newscalciomercato
Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson. I contatti con il Nottingham Forest continuano a essere positivi e cresce la fiducia per arrivare all'intesa definitiva, anche se manca ancora il via libera del presidente del club inglese. Si lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni
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Rossoneri al lavoro per rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Rafael Leao al Galatasaray. I contatti con il Nottingham Forest per Omari Hutchinson sono stati positivi e c'è fiducia per trovare l'intesa per un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Manca ancora il via libera definitivo del presidente del club inglese.
Chi è Omari Hutchinson
Classe 2003, nazionale inglese di origini giamaicane, Hutchinson è cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal prima di passare al Chelsea. Con i Blues ha esordito in Premier League nella stagione 2022/23, poi l'anno successivo è andato in prestito all'Ipswich, dove si è messo in evidenza. Nell'estate successiva è stato acquistato dal Nottingham Forest per 40 milioni. Mancino, rapido e bravo nell'uno contro uno, può giocare in più posizioni sulla trequarti e su entrambe le fasce offensive.