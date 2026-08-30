Ore decisive per capire il futuro dell'attacco dell'Atalanta. Sono attese novità per Jonathan Rowe del Bologna, ma i nerazzurri hanno avuto dei contatti anche con il Werder Brema per Samuel Mbangula (ex Juventus). Piace anche Alexis Saelemaekers, per cui però non è arrivata l'apertura da parte del Milan

L'Atalanta è alla ricerca di almeno un rinforzo per le fasce e oggi, domenica 30 agosto, si prospetta una giornata decisiva. Sono attese novità dal Bologna per Jonathan Rowe, che non è stato convocato per la sfida dei rossoblù proprio contro la Dea. A rivelarlo è stato l'allenatore Domenico Tedesco, che in conferenza stampa ha spiegato: "Rowe non l'ho visto sereno e lo lascio a casa". I nerazzurri si stanno muovendo anche per Samuel Mbangula, ex Juventus ora al Werder Brema, che è un obiettivo concreto per l'attacco. La squadra di Sarri ha nel mirino anche Alexis Saelemaekers, per il quale però non è arrivata l'apertura da parte del Milan. L'Atalanta sta seguendo diversi nomi perché potrebbe acquistare due esterni d'attacco nel caso in cui un altro giocatore in quel reparto dovesse essere venduto da qui al termine del calciomercato.