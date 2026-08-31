L'Atalanta spinge per Rowe: nuovi contatti con il Bologna

Previsto un nuovo contatto tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe. Il club nerazzurro spinge per l'attaccante inglese, che non è stato convocato per la sfida contro i rossoblù di questa sera. Al suo posto la squadra di Domenico Tedesco valuta Samuel Mbangula e Albert Gudmundsson
MERCATO LIVE: JUVE – MILAN - INTER – ROMA – ALTRE NEWS
L'Atalanta continua a volere Jonathan Rowe del Bologna e sta spingendo per chiudere l'operazione. Il club rossoblù vorrebbe tenerlo ma il giocatore ha espresso con forza la volontà di andarsene. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra l'ad dell'Atalanta Luca Percassi e quello del Bologna Claudio Fenucci, con i nerazzurri che sono pronti ad alzare ancora l'offerta. Nel frattempo, il giocatore non è stato convocato per la sfida contro i nerazzurri di questa sera, come spiegato anche dall'allenatore Domenico Tedesco in conferenza stampa: "Rowe non l'ho visto sereno e lo lascio a casa".
I numeri di Rowe
La squadra di Sarri ha deciso di puntare su Rowe dopo un'ottima stagione con la maglia del Bologna. Arrivato la scorsa estate dal Marsiglia per 17 milioni di euro, il classe 2003, dopo un iniziale periodo di ambientamento alla Serie A, ha segnato 7 gol e fornito 5 assist in 40 presenze tra Serie A ed Europa League. Numeri importanti, che hanno spinto il club nerazzurro a volerlo acquistare.
Bologna, Mbangula o Gudmundsson per sostituirlo
Con Rowe che potrebbe andare all'Atalanta, il Bologna si è già messo alla ricerca di un suo sostituto. I rossoblù seguono Samuel Mbangula, ex Juventus ora al Werder Brema, e Albert Gudmundsson della Fiorentina. La scelta finale spetterà all'allenatore Domenico Tedesco, che dovrà decidere su chi dei due puntare.