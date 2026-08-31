L'Atalanta spinge per Rowe: nuovi contatti con il Bologna

Previsto un nuovo contatto tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe. Il club nerazzurro spinge per l'attaccante inglese, che non è stato convocato per la sfida contro i rossoblù di questa sera. Al suo posto la squadra di Domenico Tedesco valuta Samuel Mbangula e Albert Gudmundsson

L'Atalanta continua a volere Jonathan Rowe del Bologna e sta spingendo per chiudere l'operazione. Il club rossoblù vorrebbe tenerlo ma il giocatore ha espresso con forza la volontà di andarsene. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra l'ad dell'Atalanta Luca Percassi e quello del Bologna Claudio Fenucci, con i nerazzurri che sono pronti ad alzare ancora l'offerta. Nel frattempo, il giocatore non è stato convocato per la sfida contro i nerazzurri di questa sera, come spiegato anche dall'allenatore Domenico Tedesco in conferenza stampa: "Rowe non l'ho visto sereno e lo lascio a casa".