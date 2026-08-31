La Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento di Moise Kean al Como. Dopo aver chiuso per Beto, infatti, il club viola ha dato l'ok per la cessione dell'attaccante italiano

Moise Kean è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. La Fiorentina ha accettato l'offerta della squadra di Fabregas da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Nonostante la volontà del giocatore, il club viola non aveva dato il via libera al suo trasferimento, visto che prima voleva trovare un suo sostituto. Ora che la squadra di Grosso ha chiuso per Beto, in arrivo dall'Everton, e, dopo che l'attaccante portoghese avrà svolto le visite mediche, Kean potrà partire direzione Como.