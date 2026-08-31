Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Kean-Como, via libera della Fiorentina: le news di calciomercato

Calciomercato

La Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento di Moise Kean al Como. Dopo aver chiuso per Beto, infatti, il club viola ha dato l'ok per la cessione dell'attaccante italiano

MERCATO LIVE: JUVEMILAN - INTERROMAALTRE NEWS

Moise Kean è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. La Fiorentina ha accettato l'offerta della squadra di Fabregas da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Nonostante la volontà del giocatore, il club viola non aveva dato il via libera al suo trasferimento, visto che prima voleva trovare un suo sostituto. Ora che la squadra di Grosso ha chiuso per Beto, in arrivo dall'Everton, e, dopo che l'attaccante portoghese avrà svolto le visite mediche, Kean potrà partire direzione Como.

Leggi anche

Fiorentina, fatta per Beto: atteso per le visite

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

In arrivo Pape Sarr: il giocatore atteso a Torino

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi...

Robinio Vaz all'Hull City, Roma a caccia di un'ala

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi...

Milan: visite in corso per Hutchinson, poi firma

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi...

Inter vigile in caso di occasioni di mercato

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. L'Inter ha già chiuso diversi colpi...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

E' stata una notte di trattative intensissime e ci aspetta un penultimo giorno di calciomercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE