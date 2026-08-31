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Chiusura calciomercato 2026 in Italia e in Europa: date e orari

Calciomercato

Il gong è vicino. Martedì 1 settembre, ore 20, si chiude il calciomercato. Manca sempre meno tempo alla definizione degli ultimi affari. Sarà l'ultimo giorno anche per Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. Tanti altri club europei invece avranno qualche giorno in più per perfezionare le ultime operazioni in entrata. Ecco le date di chiusura nei principali Paesi e come seguire la giornata su Sky Sport

LE NOTIZIE DELLA GIORNATA IN TEMPO REALE

La squadra mercato di Sky Sport è pronta a raccontare l'ultima giornata del calciomercato estivo. Si parte la mattina del 1^ settembre su Sky Sport 24, dalle 10.30 live dallo Sheraton Milano San Siro con Valentina Mariani e Marco De Micheli. La giornata proseguirà sul canale 200 con tutti gli aggiornamenti e le notizie live dalla sede del mercato. Calciomercato-L’Originale accompagnerà poi la chiusura del mercato fissata per le ore 20 con una volta finale dalle 19 alle 20.30, con collegamenti in diretta dall’hotel Sheraton di Milano dove ci saranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. In studio con Bonan e Fayna ci saranno Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta e Gianfranco Teotino. Nel corso di tutta la giornata Sky Sport 24 con collegamenti live in ogni edizione del telegiornale e i liveblog di skysport.it per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato di Sky Sport.

Le date di chiusura del calciomercato in Europa e nel mondo

Il calciomercato in Italia finirà alle ore 20.00. Ma negli altri Paesi? Ecco un quadro dei campionati più importanti:

  • Inghilterra: 1 settembre, ore 23.00 locali (22 in Italia)
  • Germania: 1 settembre, ore 20
  • Francia: 1 settembre, ore 20
  • Spagna: 1 settembre, ore 23.59
  • Stati Uniti: 2 settembre
  • Danimarca: 2 settembre
  • Olanda: 2 settembre
  • Norvegia: 2 settembre
  • Argentina: 3 settembre
  • Scozia: 3 settembre
  • Belgio: 3 settembre
  • Austria: 3 settembre
  • Turchia: 4 settembre
  • Ucraina: 4 settembre
  • Portogallo: 5 settembre
  • Arabia Saudita: 6 settembre
  • Svizzera: 8 settembre
  • Polonia: 9 settembre
  • Russia: 10 settembre
  • Brasile: 11 settembre
  • Messico: 11 settembre
  • Grecia: 15 settembre
  • Giappone: 16 settembre
  • Serbia: 18 settembre

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