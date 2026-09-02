Carnevali: "Kessié? Vogliamo gente desiderosa della maglia". VIDEO

Ospite al Gran Galà del Calcio, l'ad bianconero commenta il mancato arrivo di Franck Kessié, andato all'Atalanta: "Avevamo già un piano B, se qualcuno dà priorità all'aspetto economico è libero di farlo". E sulla genesi del colpo Woltemade: "Nel momento in cui non possiamo fare investimenti importanti, bisogna trovare soluzioni valide che possano dare qualcosa di sostanza alla squadra". Guarda il VIDEO con l'intervista completa

MAROTTA: "RISPETTO E RICONOSCENZA PER AUSILIO"