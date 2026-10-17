 Calciomercato, le squadre che valorizzano di più i propri acquisti. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato, le squadre che valorizzano di più i propri acquisti. CLASSIFICA

cies fotogallery
21 foto

Il Cies (l'Osservatorio sul Calcio) ha stilato la classifica dei club che hanno saputo valorizzare meglio gli acquisti effettuati negli ultimi cinque anni, sommando le plusvalenze garantite da quei giocatori presi e poi ceduti e il valore di mercato attuale dei giocatori attualmente ancora in rosa. Due squadre della Serie A presenti nella top 20, in fondo il piazzamento delle altre italiane

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Bomber italiani nel 2026-2027: Raimondo torna 2°

CLASSIFICA

Antonio Raimondo non si ferma più: l'attaccante del Frosinone segna altri tre gol al Sassuolo e...

18 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

La 7^ giornata si è aperta con il poker del Frosinone (ora a 13 punti) sul Sassuolo. Il programma...

20 foto

Raimondo, tripletta storica contro il Sassuolo

Serie A

Quella di venerdì 16 ottobre 2026 è stata una serata storica per il Frosinone: Antonio Raimondo,...

21 foto

Serie B, il Catanzaro ferma sul 2-2 il Verona

serie b

La 7^ giornata di B si apre con il pari nell'anticipo tra Verona e Catanzaro: ai due gol di...

22 foto

Migliori difese in Europa: Roma e Cagliari al top

CLASSIFICA

Nonostante i 4 gol subiti dal Real in Champions la Roma è la miglior difesa stagionale in Europa...

26 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Rinnovo McTominay, Manna: "Scott vuole il Napoli"

    il punto

    Nel pre gara di Villarreal-Napoli di Champions League Giovanni Manna ha fatto il punto a Sky...

    Genoa, via Diego Lopez. Modesto-Melissano in pole

    Calciomercato

    Il Genoa si prepara a salutare il direttore sportivo Diego Lopez. Per sostituire lo spagnolo,...

    Laporta: "Volevo Lautaro, ma Marotta ha detto no"

    Calciomercato

    Il presidente blaugrana conferma al 'Corriere dello Sport' di avere provato ad acquistare Lautaro...