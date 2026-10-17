Il Cies (l'Osservatorio sul Calcio) ha stilato la classifica dei club che hanno saputo valorizzare meglio gli acquisti effettuati negli ultimi cinque anni, sommando le plusvalenze garantite da quei giocatori presi e poi ceduti e il valore di mercato attuale dei giocatori attualmente ancora in rosa. Due squadre della Serie A presenti nella top 20, in fondo il piazzamento delle altre italiane

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