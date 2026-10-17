Calciomercato, le squadre che valorizzano di più i propri acquisti. CLASSIFICA
Il Cies (l'Osservatorio sul Calcio) ha stilato la classifica dei club che hanno saputo valorizzare meglio gli acquisti effettuati negli ultimi cinque anni, sommando le plusvalenze garantite da quei giocatori presi e poi ceduti e il valore di mercato attuale dei giocatori attualmente ancora in rosa. Due squadre della Serie A presenti nella top 20, in fondo il piazzamento delle altre italiane
- valore degli acquisti aumentato di 274 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +50 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +224 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 277 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +69 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +208 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 290 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +59 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +231 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 294 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +66 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +228 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 302 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: -3 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +305 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 321 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +169 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +152 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 323 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +32 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +291 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 323 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +133 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +190 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 338 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +67 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +271 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 349 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +83 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +266 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 354 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +149 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +205 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 371 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +140 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +231 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 385 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +130 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +255 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 387 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +60 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +327 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 393 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +163 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +230 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 447 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +117 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +330 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 488 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +165 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +323 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 490 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +67 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +423 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 526 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +27 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +499 milioni
- valore degli acquisti aumentato di 527 milioni
- plusvalenza 'reale' sugli acquisti poi ceduti: +293 milioni
- plusvalenza 'potenziale' sugli acquisti ancora in rosa: +234 milioni
- 23) UDINESE: valore degli acquisti aumentato di 252 milioni
- 26) BOLOGNA: +236 milioni
- 26) INTER: +236 milioni
- 34) PARMA: +180 milioni
- 41) GENOA: +171 milioni
- 45) LECCE: +160 milioni
- 47) COMO: +158 milioni
- 52) LAZIO: +147 milioni
- 54) JUVENTUS: +145 milioni
- 57) CAGLIARI: +142 milioni
- 58) VERONA: +138 milioni
- 62) NAPOLI: +128 milioni
- 74) VENEZIA: +111 milioni
- 109) TORINO: +73 milioni
- 117) MILAN: +69 milioni
- 125) SASSUOLO: +66 milioni
- 135) FROSINONE: +57 milioni
- 169) EMPOLI: +37 milioni
- 199) MONZA: +15 milioni
- 209) PISA: +6 milioni