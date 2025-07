Oltre 200 milioni di euro spesi finora per costruire un dream team. Anzi, due. Non badano a spese i Gunners per lanciare l'assalto alla Premier e alla Champions League: Gyokeres, Zubimendi e Madueke gli acquisti di lusso, mercato completato da altre new entry come Kepa, Mosquera e Norgaard. Ecco perché Arteta potrà divertirsi schierando almeno due formazioni stellari. Guardare per credere...

