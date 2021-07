3/13

EMERSON ROYAL (terzino destro, 22 anni)

Valore di mercato: 25 mln



* di rientro dal prestito al Betis Siviglia, club assieme al quale il Barcellona lo ha acquistato nel gennaio 2019, con un'opzione per portarlo in blaugrana dopo due anni. Ancora non ha mai vestito la maglia del Barça