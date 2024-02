Quali sono le squadre di serie A che hanno speso di più nel mercato di gennaio? Il Napoli è quella che ha sborsato la cifra più alta, riuscendo comunque a chiudere con un bilancio in attivo. E così, guardando il saldo tra costi e ricavi, quella che ha speso effettivamente di più è una sorpresa che ha deciso di investire per il futuro. Di seguito la classifica con i bilanci finali (non si tiene conto dei ritorni da prestito)

