Il 2021 è stato un anno in cui si sono alternati momenti di oculatezza, con attenzione ai bilanci, a veri e propri botti di mercato. La Premier League ha fatto, come spesso capita, la voce grossa, ma anche in Francia, Spagna e Germania si è comprato molto. L'Italia? Al di là delle cessioni eccellenti, qualche 'colpetto' in entrata c'è stato. Ecco gli acquisti più costosi del 2021 (dati Transfermarkt)