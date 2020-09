È sempre calciomercato, operazioni nel vivo in attesa del gong fissato a inizio ottobre. New entry e affari in tutto il mondo, ufficialità che possiamo classificare attraverso i dati di Transfermarkt: quali sono i tornei che hanno investito di più finora? Nella top 20 ci sono anche Serie B e Serie C

CALCIOMERCATO LIVE: TUTTE LE NEWS