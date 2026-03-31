 Arabia Saudita, giocatori più preziosi della Saudi League per valore di mercato | Sky Sport
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Arabia Saudita, la classifica dei calciatori di maggior valore della Saudi Pro League

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Transfermarkt ha stilato la top 10 dei giocatori più preziosi del campionato saudita: in testa ci sono due ex Serie A, Mateo Retegui e Theo Hernandez, ma non sono le uniche vecchie conoscenze del nostro campionato presenti in classifica. Scopri tutti i giocatori più preziosi con i valori aggiornati

LA TOP 11 DEGLI ITALIANI PIÙ PREZIOSI ALL'ESTERO

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