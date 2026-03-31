Arabia Saudita, la classifica dei calciatori di maggior valore della Saudi Pro League
Transfermarkt ha stilato la top 10 dei giocatori più preziosi del campionato saudita: in testa ci sono due ex Serie A, Mateo Retegui e Theo Hernandez, ma non sono le uniche vecchie conoscenze del nostro campionato presenti in classifica. Scopri tutti i giocatori più preziosi con i valori aggiornati
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Al-Nassr
- Trasferimento dal Bayern Monaco per 25 mln nell'estate 2025
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Al-Ahli
- Trasferimento dal Porto per 50 mln nell'inverno 2025
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Al-Ittihad
- Trasferimento dal Brag per 32 mln nell'estate 2025
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Al-Hilal
- Trasferimento dal Liverpool per 53 mln nell'estate 2025
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Al-Nassr
- Trasferimento dal Chelsea per 30 mln nell'estate 2025
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Al-Hilal
- Trasferimento dal Wolverhampton per 55 mln nell'estate 2023
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Al-Ittihad
- Trasferimento dall'Aston Villa per 60 mln nell'estate 2024
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Al-Hilal
- Trasferimento dal Milan per 25 mln nell'estate 2025
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Al-Qadsiah
- Trasferimento dall'Atalanta per 68,25 mln nell'estate 2025
- Rispetto all’ultima valutazione di Transfermarkt, aggiornata a dicembre 2025, sono due i giocatori presenti nella top 10 dei più preziosi in Arabia Saudita ad aver perso valore: l’attaccante italiano Mateo Retegui, in calo di 5 milioni, e Darwin Núñez, che ha registrato una diminuzione di ben 10 milioni.