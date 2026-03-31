Transfermarkt ha stilato la top 10 dei giocatori più preziosi del campionato saudita: in testa ci sono due ex Serie A, Mateo Retegui e Theo Hernandez, ma non sono le uniche vecchie conoscenze del nostro campionato presenti in classifica. Scopri tutti i giocatori più preziosi con i valori aggiornati

LA TOP 11 DEGLI ITALIANI PIÙ PREZIOSI ALL'ESTERO