Ricordate il “vecchio” gruppo compatto di giocatori che ha fatto la storia recente dell’Atletico Madrid? Ecco, non esiste più. Spazzato via, in una sessione di mercato. Simeone in una sola estate ha cambiato tutto, salutando campioni storici e accogliendo nuovi giovani. Rosa svecchiata a suon di milioni per cambiare totalmente il volto a un Atletico che lo vedrà in panchina per la quindicesima stagione di fila