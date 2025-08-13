Mercato Atletico: via veterani, dentro i giovani. Come cambia la rosa di Simeone
Ricordate il “vecchio” gruppo compatto di giocatori che ha fatto la storia recente dell’Atletico Madrid? Ecco, non esiste più. Spazzato via, in una sessione di mercato. Simeone in una sola estate ha cambiato tutto, salutando campioni storici e accogliendo nuovi giovani. Rosa svecchiata a suon di milioni per cambiare totalmente il volto a un Atletico che lo vedrà in panchina per la quindicesima stagione di fila
- A questo punto l’unica certezza resta lui: Diego Pablo Simeone, che si appresta a iniziare la sua 15^ stagione da allenatore dell’Atletico Madrid (con un contratto che scade a giugno 2027). Una squadra che ha “costruito” personalmente, tassello dopo tassello, e che in questa estate ha completamente smontato e rimontato. Via i veterani, largo ai giovani
- Angel CORREA
- 30 anni
- al Tigres (Messico) per 8 mln
- dopo 11 stagioni nell'Atletico Madrid
- Cesar AZPILICUETA
- 35 anni
- svincolato
- dopo 2 stagioni nell'Atletico Madrid
- Axel WITSEL
- 36 anni
- al Girona (da svincolato)
- dopo 3 stagioni nell'Atletico Madrid
- Rodrigo DE PAUL
- 31 anni
- all'Inter Miami (prestito con diritto di riscatto)
- dopo 4 stagioni nell'Atletico Madrid
- Saul NIGUEZ
- 30 anni
- al Flamengo (in prestito, di rientro dopo una stagione in prestito al Siviglia)
- dopo 9 stagioni nell'Atletico Madrid
- Thomas LEMAR
- 29 anni
- al Girona (prestito secco)
- dopo 6 stagioni nell'Atletico Madrid
- Samuel LINO
- 25 anni
- al Flamengo per 22 mln
- dopo 2 stagioni nell'Atletico Madrid
- REINILDO
- 31 anni
- al Sunderland (in prestito)
- dopo 3 stagioni nell'Atletico Madrid
- Alex BAENA
- 23 anni
- dal Villarreal per 42 mln
- Johnny CARDOSO
- 23 anni
- dal Real Betis per 24 mln
- Matteo RUGGERI
- 22 anni
- dall'Atalanta per 17 mln
- Marc PUBILL
- 22 anni
- dall'Almeria per 16 mln
- Giacomo RASPADORI
- 25 anni
- dal Napoli per 22 mln
- Thiago ALMADA
- 24 anni
- dal Botafogo per 21 mln
- David HANCKO
- 27 anni
- dal Feyenoord per 26 mln
- spesa totale per i nuovi acquisti: 175 mln
- età media: 23,7
- incasso dalle cessioni: 68 mln
- età media: 30,9