8/18

EINTRACHT FRANCOFORTE



Acquisti: André Silva (a, Milan, 9 mln), Zuber (c, Hoffenheim, 3 mln), Ache (a, Sparta Rotterdam, 2 mln)

Cessioni: Gacinovic (c, Hoffenheim, 3 mln), Paciencia (a, Schalke 04, prestito 2 mln), Torrò (c, Osasuna, 2 mln), Cetin (c, Ankaragucu, gratuito), Finger (c, Biebesheim, gratuito), Rebic (a, Milan), Stendera (c, Lokomotive Leipzig, prestito), Joveljic (a, Wolfsberger, prestito) Zalazar (c, St. Pauli, prestito), De Guzman (c, svinc), Zimmermann (p, ritiro), Russ (d, ritiro), Fernandes (c, ritiro

(Foto Twitter @Eintracht)