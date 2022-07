Dopo le grandi spese di Roman Abramovich, anche i nuovi proprietari dei "Blues" non vogliono essere da meno: già presentato Sterling, si attende solo l'ufficialità per il quasi ex difensore del Napoli. L'inglese è ottavo tra i colpi più cari di sempre del Chelsea, mentre l'ivoriano sarà tra i primi 20. Nella classifica che comprende 25 giocatori, alcune evidenze: la maggioranza dei più pagati ha deluso le attese, mentre i migliori affari non hanno raggiunto i 40 milioni di esborso